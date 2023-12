5 peleas de títulos femeninos el 12 de enero en Japón Ohashi Promotions anunció el viernes un evento de cinco peleas por títulos exclusivamente femeninas el 12 de enero. Incluye tres peleas por el campeonato mundial y un par de peleas por el título regional en el Korakuen Hall. El evento principal será por el campeonato unificado de peso mínimo de la AMB y la OMB, Yuko Kuroki (22-7-2, 9 KOs) contra Rie Matsuda (6-1-1, 1 KO), ambas de Japón, en diez asaltos. La semiestelar será la segunda defensa de la Boxeadora del Año del año pasado, campeona súper mosca de la OMB, Mizuki Hiruta (5-0, 1 KO) contra la coreana Ji-Hyun Park (26-3, 8 KOs) en diez rounds. La gobernante del peso átomo de la FIB, Mika Iwakawa (12-6-1, 4 KOs), pondrá su cinturón en juego contra la invicta y prometedora Sumire Yamanaka (7-0, 3 KOs), la hermana menor del ex campeón de las 105 libras de la OMB,Ryuya Yamanaka, en diez rounds. La campeona mínima de la OMB en Asia Pacífico, Riyuna Yoshikawa, hará su segunda defensa contra Mayumi Nakano en ocho rounds. La ex gobernante de la OPBF, Terumi Nuki, y la india Monika Singh disputarán el cinturón gallo AP de la OMB vacante en ocho rounds. El boxeo femenino en Japón lucha por sobrevivir. Es más difícil vender entradas y hacer que la gente preste atención que en las peleas masculinas, pero puede ser una forma de organizar todas estas peleas por el título de esta manera. Vamos a seguir adelante. Navarrete se recupera de una operación en la mano Resultados desde Ciudad de Panamá Like this: Like Loading...

