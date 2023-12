Resultados de la noche de boxeo de Don King en Miami Fotos: David Martin-Warr / Don King Productions El evento contó con cinco peleas por títulos regionales. El campeón de peso mediano de la AMB Continental America, Ian Green (18-2, 12 KOs), noqueó a Vaughn Alexander (18-8-1, 11 KOs) en el octavo asalto. Green estaba mayoritariamente al mando. Alexander sacudió a Green en el sexto asalto, pero lo dejó libre. Green se recuperó y derribó a Alexander para la cuenta en el octavo asalto con un tiro al hígado. Eran las 2:40. El campeón de peso welter de la AMB y la NABA, Tre’Sean Wiggins (16-5-3, 9 KOs) venció con un nocaut técnico en el primer asalto contra Chris Howard (18-3-1, 8 KOs). Wiggins derribó a Howard y luego lo remató con su ataque de seguimiento. El tiempo era 2:57. El invicto peso ligero Antonio Pérez (9-0, 5 KOs) ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre Haskell Rhodes (29-6-1, 14 KOs) para ganar el título vacante internacional de la AMB. Pérez derribó a Rhodes dos veces en el décimo round para coronar una barrida triple de 100-88. El peso mediano Alexander Castro (14-1, 11 KOs) superó a Harry Cruz (14-4, 11 KOs) en diez asaltos para reclamar el título AMB NABA. Las puntuaciones fueron 99-91, 98-92, 98-92. El superligero DeVon Williams (4-0, 4 KOs) acabó con Kendall Ward (1-11, 1 KO) en el primer asalto para reclamar el título vacante Intercontinental Juvenil del WBC. El tiempo era 1:04. Kingry noquea a Duarte en Houston, Texas Sturm detiene a Altay en la revancha Like this: Like Loading...

