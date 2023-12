Kingry noquea a Duarte en Houston, Texas En una pelea peleada en un peso de 143 libras, el favorito de los fanáticos Ryan García (24-1, 20 KOs) superó y detuvo a Oscar “La Migraña” Duarte (26-2-1, 21 KOs) el sábado por la noche en el Toyota Center en Houston. , Texas. Duarte presionó la acción, pero la velocidad y movilidad de García le ganaron los rounds. García finalmente derribó a Duarte en el octavo asalto y Duarte no superó la cuenta. El tiempo era 2:51. “Quiero convertirme en campeón del mundo. Quiero a Rollies a continuación”, dijo García después de su victoria. “Todos me preguntaban por qué Oscar Duarte era tan duro. Pensé que lo sacaría en el segundo o tercero, pero estaba como una roca. Sentí que Derrick y yo tenemos mucho sobre lo que construir después de esta pelea”. * * * El invicto peso ligero #5 de la AMB Floyd “Kid Austin” Schofield (17-0, 12 KOs) explotó sobre Ricardo “Explosivo” Torres (17-8-3, 12 KOs), derribándolo cuatro veces en el primer asalto. El tiempo era 1:51. Otra actuación impresionante de Schofield. Munguia vs Ryder el 27 de enero en Phoenix Resultados de la noche de boxeo de Don King en Miami Like this: Like Loading...

