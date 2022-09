Stevenson y Conceição llegan a Newark, NJ El campeón mundial de peso ligero junior WBC/WBO, Shakur Stevenson, inició la semana de peleas el martes por la tarde en Newark, New Jersey’s Boylan Street Recreation Center, donde conoció a varias docenas de niños locales y fue recibido por la concejal LaMonica McIver y otros políticos de Newark y las áreas circundantes. Stevenson se formó en Boylan cuando era joven y siempre se esfuerza por volver a sus raíces. Más temprano ese día, su retador Robson Conceição recibió una bienvenida de héroe en Mantena Global Care, una organización sin fines de lucro con sede en Newark que atiende a la comunidad latina de la ciudad. El vecindario Ironbound de Newark alberga una de las poblaciones brasileñas más grandes del país. Muchos dignatarios locales, incluido el miembro del consejo del Distrito Este, Michael J. Silva, estuvieron presentes para apoyar a Conceição. Stevenson (18-0, 9 KOs), medallista de plata olímpico de 2016, defenderá sus cinturones contra el medallista de oro olímpico brasileño Robson Conceição (17-1, 8 KOs) el viernes por la noche en el Prudential Center. ESPN televisará. Anuncian combates en el Undercard de Paul-Silva el 29 de octubre Like this: Like Loading...

