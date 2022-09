Stevenson-Conceição acaparan la atención del fin de semana Stevenson, Conceição es, con mucho, la pelea más grande del viernes por la noche, pero hay alternativas. ProBox TV regresa del Grand Oasis Arena de Cancún, Quintana Roo, México, con un choque de peso supergallo entre Cristopher “Pollo” López (15-0-1, 8 KOs) y Alejandro “Conejo” González (11-4-2, 6 KO). Este será el primer programa de ProBox TV de México. Thompson Boxing, que transmite todos sus eventos a través de sus canales de redes sociales, presenta un choque entre los invictos de peso welter Richard Brewart Jr. (12-0, 4 KOs) y Joeshon James (6-0, 3 KOs) en el evento principal en el Doubletree. Hotel en Ontario, California. Katie Taylor regresa el 29 de octubre Stevenson y Conceição llegan a Newark, NJ Like this: Like Loading...

