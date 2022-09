Katie Taylor regresa el 29 de octubre La campeona indiscutible de peso ligero femenino Katie Taylor (21-0, 6 KOs) defenderá sus títulos mundiales WBC, WBA, IBF y WBO contra Karen Elizabeth Carabajal (19-0, 2 KOs) en el OVO Arena Wembley en Londres el sábado 29 de octubre en vivo en todo el mundo en DAZN (excluyendo Australia y Nueva Zelanda). Además, el campeón europeo de peso pluma Jordan Gill (27-1-1, 8 KOs) pone su título en juego por primera vez contra el español bicampeón mundial Kiko Martínez (43-11-2, 30 KOs) en una pelea que también funciona como eliminatoria por el título mundial de la FIB en manos de Josh Warrington. ¿Hay posibilidades para Mayweather-McGregor 2? Stevenson-Conceição acaparan la atención del fin de semana Like this: Like Loading...

