Anuncian combates en el Undercard de Paul-Silva el 29 de octubre Se acaban de anunciar un par de los combates de cartelera de PPV para el choque entre Jake Paul y Anderson Silva el 29 de octubre en el Gila River Arena en Glendale, Arizona. El prospecto de peso ligero Ashton "H20" Sylve (7-0, 7 KOs) se enfrenta a Braulio Rodríguez (20-4, 17 KOs) en ocho asaltos disputados en 133 libras. Además, el luchador de MMA Chris Avila (1-1 como boxeador) se enfrenta al debutante Mikhail "Doctor Mike" Varshavski, un médico de familia certificado por la junta e influyente en las redes sociales con casi 23 millones de seguidores. Su pelea de cuatro asaltos en peso crucero está contratada en 185 libras.

