Stevenson vence a Harutyunyan y retiene título WBC en New Jersey Por. Gabriel F. Cordero El invicto campeón de peso ligero del WBC, Shakur Stevenson (22-0, 10 KOs), se impuso por decisión unánime en doce asaltos a Artem Harutyunyan (12-2, 7 KOs) el sábado por la noche en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Stevenson se mantuvo firme ante Harutyunyan, utilizando su velocidad y sus habilidades boxísticas para llevarse una victoria por 119-109, 118-110, 116-112. TRas este triunfo ante Artem Harutyunyan por ahora es la última pelea de su contrato con Top Rank y ahora hay que esperar cual es la siguiente decisión en la parte promocional de la carrera de Stevenson. Top Rank y ESPN tienen un fuerte acuerdo de promoción de eventos de boxeo mientras que Matchroom boxing posiblemente habría llegado a un importante acuerdo reciente con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. "Camarón" Zepeda KOs Cabrera en Chicago Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.