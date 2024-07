Conceição vence a Foster y gana título del WBC Por. Gabriel F. Cordero El medallista brasileño de oro olímpico Robson Conceição (19-2-1, 9 KOs) destronó al estadounidense campeon mundial de peso superpluma del WBC, O’Shaquie Foster (22-3-1, 12 KOs) mediante una controvertida decisión dividida en doce asaltos. Foster superó a Conceição en una pelea de ritmo lento, pero los jueces la calificaron con 116-112, 115-113 para Conceição, 116-112 para Foster. Finalmente Conceição en su tercera oportunidad de campeonato mundial logra convertirse en campeon y apenas el quinto campeon mundial de Brasil en el boxeo profesional uniéndose a nombres como: Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Arcelino Freitas y Valdemir Pereira. Mosley Jr vence al ex campeon Daniel Jacobs en California Stevenson vence a Harutyunyan y retiene título WBC en New Jersey Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.