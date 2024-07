Mosley Jr vence al ex campeon Daniel Jacobs en California El peso supermediano Shane Mosley Jr. (22-4, 12 KOs) se impuso por decisión unánime en diez asaltos al dos veces campeón mundial Daniel “The Miracle Man” Jacobs (37-4, 30 KOs) el sábado por la noche en el Honda Center en Anaheim, California. Mosley se impuso por 99-91, 99-91, 100-90 a Jacobs, de 37 años, que parecía haber perdido el ritmo. El evento principal fue un combate de boxeo entre rivales de toda la vida y superestrellas de MMA, donde Nate Díaz se llevó a casa una victoria por decisión mayoritaria sobre Jorge “Gamebred” Masvidal. Vargas Jr vence por KO al hermano de Ryan Garcia en California Conceição vence a Foster y gana título del WBC Like this: Like Loading...

