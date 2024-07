Vargas Jr vence por KO al hermano de Ryan Garcia en California Por. Gabriel F. Cordero El peso ligero invicto Amado “AFV” Vargas (11-0, 5 KOs), el segundo hijo del ex campeón Fernando Vargas, venció mediante un espectacular nocaut técnico en el sexto asalto contra Sean García (7-1-1, 2 KOs), hermano de Ryan García la noche del sábado 6 de julio en el Honda Center en Anaheim, California. García había llegado al pesaje con 3.2 libras de sobrepeso, pero fue superado por Vargas ganó cada minuto de cada asalto y derribado en el cuarto asalto con un uppercut aunque logro regresar a la pelea. A Ryan García se le vio salir del ringside por acompañado por personal de seguridad tras una situación con fanáticos aunque Kingry dijo que salio por su propia voluntad. O'Shaquie Foster: Estoy convencido que me robaron esta pelea. Mosley Jr vence al ex campeon Daniel Jacobs en California Like this: Like Loading...

