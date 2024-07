O’Shaquie Foster: Estoy convencido que me robaron esta pelea. Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón superpluma del WBC, O’Shaquie Foster, piensa que superó a Robson Conceição y se mostró vehementemente en desacuerdo con el veredicto de decisión dividida que le costó su título el sábado por la noche en Newark, Nueva Jersey. “No sé, hombre. Pensé que era fácil”, dijo Foster. “Pensé que era una pelea fácil. No me tocaron, excepto con un cabezazo. No sé, hombre. Volveré. Pero quiero la revancha. Me robaron esto. Me robaron esta pelea. Solo quería mostrarle al mundo que podía ganar y, si quiero, no tengo que dejar que me toquen. Supongo que no fue lo suficientemente bueno para los jueces”. . A pesar de su fuerte inicio y su evidente habilidad técnica, la falta de ofensiva en el combate finalmente le costó la victoria. Sin embargo, su talento indiscutible y su capacidad para competir en el más alto nivel aseguran que Foster seguirá siendo una figura relevante en el mundo del boxeo. La pelea entre Conceicao y Foster fue un buen enfrentamiento en el que ambos boxeadores demostraron muchas habilidades y buenas condiciones físicas pero sin dudas el resultado es objeto de discusión y mas por estar entre los mejores boxeadores de la división. Ahora, con un nuevo campeón en la división superpluma del WBC, los fanáticos del boxeo esperan a ver nuevamente a Conceicao y Foster próximamente en el ring. Puma Martínez vence en unificación a Ioka en Japón en triunfo histórico para el boxeo Argentino Vargas Jr vence por KO al hermano de Ryan Garcia en California Like this: Like Loading...

