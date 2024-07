Puma Martínez vence en unificación a Ioka en Japón en triunfo histórico para el boxeo Argentino Por. Gabriel F. Cordero El sensacional invicto argentino Fernando Martínez (17-0, 9 KOs) unificó los cinturones supermosca de la AMB y la FIB al presentar una agotadora batalla con el hábil legendario tetracampeón japonés y un candidato al Salón de la Fama Internacional de Canastota, Kazuto Ioka (31-3-1, 16 KOs) ganando una histórica decisión unánime (116-112, 117-111 y 120-108) en doce asaltos en una gran pelea el domingo 7 de julio en el legendario icónico Ryogoku Kokugikan, el gimnasio del sumo en Tokio, Japón. Martínez, de 32 años, fue más agresivo, mientras que Ioka, de 35, fue más técnico, con contraataques y golpes al cuerpo. La abundante resistencia del argentino fue asombrosa, ya que resistió los persistentes bombardeos al cuerpo de Ioka y respondió furiosamente con ataques arriba. Siguieron intercambiando golpes sólidos desde el principio hasta el final y entretuvieron por completo a la audiencia. Martínez podría tener una revancha inmediata con Kazuto Ioka y manifestó que desea enfrentar a Jesse Rodríguez en otro combate de unificación. Martínez residente en el barrio del icónico equipo de futbol Boca Juniors entró al Ryogoku Kokugikan,con las banderas azul y amarillas del Xeneixe Argentino junto a las de Argentina y hizo historia al ser el cuarto boxeador argentino en ganar un campeonato mundial de boxeo en Japón al unirse a los legendarios: Pascual Perez, Horacio Accavallo y Nicolino Locche además ser apenas el cuarto boxeador argentino en ser campeon mundial unificado junto a otras leyendas como: Carlos Monzón, Hugo Corro y Sergio “Maravilla” Martinez. En cuanto a al puntaje de 120-108 (Los 12 rounds para Martínez) del juez estadounidense Edward Hernandez con cerca de 709 combates de boxeo profesional se respeta pero a la vez deja nuevamente la duda y cuestionamientos de los puntajes de los jueces y más cuando los otros dos vieron 8 rounds para Martinez y 4 para Ioka (Jean Pierre Van Imschoot de Bélgica) 9 Martinez y 3 Ioka ( Stanley Christodoulou de Sudáfrica) . O'Shaquie Foster: Estoy convencido que me robaron esta pelea. Like this: Like Loading...

