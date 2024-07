Bohachuk-Ortiz el 10 de agosto en el Mandalay Bay La pelea entre el campeón interino superwelter del WBC Serhii “El Flaco” Bohachuk (24-1, 23 KOs) y Vergil Ortiz Jr. (21-0, 21 KOs) se llevará a cabo en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas el sábado 10 de agosto y se transmitirá a nivel mundial por DAZN. Vergil Ortiz Jr: “Esta pelea es la que me consolida como uno de los mejores peleadores de la categoría 154. También es la pelea que demuestra a todos que nada ha cambiado: sigo siendo uno de los mejores peleadores del mundo”. Serhii Bohachuk: “He luchado mucho para ganar el título mundial interino del CMB y ahora busco defender este título para alcanzar mi objetivo de convertirme en el máximo campeón mundial. Conozco a Vergil Ortiz, es un competidor muy duro, pero el 10 de agosto demostraré que soy el mejor de la división”. Chris Eubank Jr. se une a BOXXER y espera una oportunidad con Canelo Álvarez Puma Martínez vence en unificación a Ioka en Japón en triunfo histórico para el boxeo Argentino Like this: Like Loading...

