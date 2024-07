Chris Eubank Jr. se une a BOXXER y espera una oportunidad con Canelo Álvarez El ex dos veces campeón de peso súper mediano IBO y interino de peso mediano WBA Chris Eubank Jr. y BOXXER anunciaron hoy un importante acuerdo de asociación. Chris Eubank Jr: “Estoy muy emocionado de haber firmado con BOXXER y Ben Shalom. Se ajustan a la dirección en la que quiero ir. Tenemos grandes planes para los próximos 12 a 24 meses. Hay grandes peleas en camino y estos muchachos pueden hacerlas realidad. Esta es una asociación. Tengo la libertad y el margen de maniobra para trabajar como quiero trabajar, lo cual es muy raro. Estoy en una posición de poder. Estoy en posición de controlar realmente la dirección en la que quiero ir, así que estoy emocionado. “He estado en el juego durante 12 años y todavía tengo hambre. Todavía estoy emocionado. Todavía estoy enamorado del deporte del boxeo. Estoy en una posición bendecida en este momento en la que hay 4 o 5 nombres diferentes que son mega peleas que todos quieren ver. Canelo Álvarez, Terence Crawford, Conor Benn, Billy Joe Saunders, y eso es solo lo primero que me viene a la cabeza. “Hay muchas más peleas que se pueden hacer, incluso a nivel nacional, así que estoy en una posición emocionante”. Ben Shalom, director ejecutivo de BOXXER: “Chris Eubank Jr es, sin duda, una de las mayores estrellas del boxeo. Aporta emoción e intriga dondequiera que va. BOXXER es su hogar natural y estoy increíblemente emocionado de trabajar con Chris para asegurarnos de que aprovechemos al máximo su enorme potencial y su feroz ambición. Hemos tenido el privilegio de trabajar con Chris en algunas noches de peleas importantes en el Reino Unido y habrá muchas más en el Reino Unido y en todo el mundo. Es una auténtica estrella del PPV. El hambre y la ambición están ahí. No podemos esperar a verlo de nuevo en acción y envuelto en algunas peleas importantes”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El final de la carrera de un boxeador Bohachuk-Ortiz el 10 de agosto en el Mandalay Bay Like this: Like Loading...

