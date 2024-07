“Camarón” Zepeda KOs Cabrera en Chicago Por Miguel Maravilla en el ringside Fue otra actuación impresionante del invicto peso ligero mexicano William “El Camarón” Zepeda (31-0, 27 KOs) de San Mateo Atenco, México, quien se anotó un nocaut en el tercer asalto sobre Giovanni Cabrera (22-2, 7 KOs) de Chicago el sábado por la noche en el Toyota Arena en Ontario, California. Zepeda y Cabrera comenzaron con fuerza en el primer round, Cabrera sacó lo mejor de los intercambios, lanzando golpes y maltratando a Zepeda, quien lo empujó hacia la esquina para cerrar. En el segundo round, Zepeda comenzó a conectar y respaldar a Cabrera con golpes limpios y precisos. Peleando en el centro, Zepeda sacó lo mejor de la pelea interna, ya que superó en trabajo y esfuerzo a Cabrera. Un golpe al cuerpo aplastante durante el intercambio por parte de Zepeda envió a Cabrera de rodillas mientras el árbitro Thomas Taylor contaba diez a los 1:58 del tercer round. Zepeda está clasificado como el número uno en peso ligero por las cuatro principales organizaciones de boxeo. Stevenson vence a Harutyunyan y retiene título WBC en New Jersey La AMB ordena pelea Ramírez-Dorticos Like this: Like Loading...

