La AMB ordena pelea Ramírez-Dorticos El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó una pelea obligatoria entre el campeón crucero de la AMB Gilberto "Zurdo" Ramírez y el retador Yuniel Dorticos. El período de negociación será de 30 días y finalizará el 31 de julio. Si los equipos de los peleadores no llegan a un acuerdo dentro del período de tiempo, o si alguna de las partes se niega a negociar, el Comité de Campeonatos puede llamar a una subasta.

