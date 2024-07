Ryan García es expulsado por el WBC después de comentarios racistas, vulgaridades y comentarios antimusulmanes Por. Gabriel F. Cordero El jueves 4 de julio por la tarde, García publicó en X/Twitter, palabras vulgares y racistas varias veces. Allí también se comparó con el Ku Klux Klan e hizo comentarios despectivos y burlas sobre George Floyd, el hombre negro cuyo asesinato a manos de un oficial de policía de Minneapolis en mayo de 2020 desató una ola de protestas. García también se expresó con burlas en contra de la religión musulmana. Hace apenas unos días, el padre de García le sugirió que reciba terapia por su consumo descontrolado de alcohol. En mayo, la Asociación Voluntaria Antidopaje notificó a las partes que García había dado positivo por la droga Ostarine, que mejora el rendimiento. Y el 20 de junio, García llegó a un acuerdo con la Comisión Atlética de Nueva York, aceptando una suspensión de boxeo por un año y perdiendo parte de su bolsa, pero García ha actuado aún más erráticamente desde entonces, y su extraña actividad en las redes sociales. “En ejercicio de mi autoridad como presidente de la WBC, expulsó a Ryan García de cualquier actividad con nuestra organización. Rechazamos cualquier forma de discriminación. Temo por el bienestar de Ryan, ya que ha rechazado múltiples intentos de obtener nuestra ayuda en materia de salud mental y abuso de sustancias”.dijo Mauricio Sulaimán, presidente del @WBCBoxing Conferencia de prensa final entre Shakur y Harutyunyan Like this: Like Loading...

