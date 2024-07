Conferencia de prensa final entre Shakur y Harutyunyan El campeón de peso ligero del WBC, Shakur Stevenson, y el principal contendiente Artem Harutyunyan se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque en ESPN el sábado por la noche en Newark, Nueva Jersey. Shakur Stevenson: “Lo llevaré a un nivel en el que nunca ha estado. Simplemente seré yo mismo. Saldré y mostraré mi talento y mi nivel. Creo que soy uno de los mejores en el deporte del boxeo en golpear y no recibir golpes. Hay una cierta manera de hacer eso, y quiero mostrarles a los fanáticos que todo ese movimiento es algo que realmente no tengo que hacer. Puedo sentarme en la bolsa y golpearte también”. Artem Harutyunyan: “Es una gran oportunidad. Tuve un gran campo de entrenamiento y estoy bien preparado. Estoy listo para esta pelea. Sé que Shakur Stevenson es un buen peleador. Es un campeón mundial. Ambos peleamos en los Juegos Olímpicos. Él es medallista de plata y yo soy medallista de bronce. Ahora estamos luchando por el campeonato mundial”. El campeón de peso ligero junior del CMB, O’Shaquie Foster, defenderá su título mundial contra el medallista de oro olímpico brasileño Robson Conceição en la pelea co-estelar. O’Shaquie Foster: “Solo necesito entrar y ser yo mismo. Eso es lo más importante. Estoy completamente sano. Así que todos verán a un peleador diferente al que vieron la última vez que salí… Voy a salir y demostrarle al mundo que estoy a un nivel superior de este tipo”. Robson Conceiçāo: “No veo estos desafíos como presión, los veo como motivación. Así que estoy motivado y espero con ansias esta pelea del sábado. Seré el nuevo campeón del mundo. No tengo presión, solo motivación”. El contendiente de peso ligero Keyshawn Davis se enfrentará al golpeador mexicano Miguel Madueño en una pelea especial de 10 asaltos. Keyshawn Davis: “Tiene un estilo que he visto muchas veces, especialmente entre los amateurs. Cuando viajas al extranjero, peleas con muchos tipos así. Ahora que vamos a 10 rounds, puedo tomarme mi tiempo y analizar a este chico”. Miguel Madueño: “Me voy a ir con la mano en alto. Vamos a buscar el nocaut. Es un gran peleador. Lo hemos estado observando y analizando. Es espectacular. Pero el 6 de julio vamos a salir victoriosos”. Ryan García es expulsado por el WBC después de comentarios racistas, vulgaridades y comentarios antimusulmanes Round 12 con Mauricio Sulaimán:Round 12: Primera mitad del año con una actividad boxística sin precedentes Like this: Like Loading...

