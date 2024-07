Round 12 con Mauricio Sulaimán:Round 12: Primera mitad del año con una actividad boxística sin precedentes Por Mauricio Sulaimán – Presidente del CMB – Hijo de José Sulaimán La primera mitad de este histórico 2024 terminó con un balance más que positivo para el boxeo mundial. Nunca antes se había vivido una situación como la que estamos viviendo, en la que muchos peleadores presumen de ostentar el famoso término de mejor libra por libra. Veamos algunos de ellos y veamos qué opinas:

– Saúl Canelo Álvarez, mexicano, con récord de 61-2-2, 39 KOs, y quien lleva muchos años encabezando esta lista. Actualmente es campeón indiscutido (CMB, AMB, OMB y FIB) en peso supermediano, y en mayo venció al valiente Jaime Munguía en una pelea sensacional, en Las Vegas. – Terence Bud Crawford, de Estados Unidos, con récord de 40-0-0, 31 KOs. Fue campeón indiscutido en peso superligero, y en 2023 se convirtió también en campeón indiscutido (CMB, AMB, OMB y FIB) en peso welter, tras noquear de manera impresionante a su archirrival, Errol Spence Jr., en una guerra de invictos. Su próxima pelea será en peso superwelter, el 3 de agosto, en California, en el debut de Riyadh Season, en Estados Unidos. – Naoya Inoue, Japón, con récord de 27-0-0, 24 KOs. Ganó el título minimosca del CMB ante Adrián Hernández, el 6 de abril de 2014, en el Ota City General Gymnasium. Pasó directo a la conquista del título supermosca, y se convirtió en campeón indiscutido de peso gallo, tras derrotar a Nonito Donaire. Actualmente es monarca indiscutido (CMB, AMB, OMB y FIB) en peso supergallo, y ganó su más reciente pelea ante el retador obligatorio , dos veces campeón, Luis Nery, ante cincuenta mil aficionados, en el Tokyo Dome, en Japón. – Oleksandr Usyk, ucraniano, medallista de oro olímpico, con récord de 22-0-0, 14 KOs, era campeón indiscutido en peso crucero, y luego decidió probar suerte subiendo a la máxima división. El 18 de mayo venció al invicto y gran favorito campeón mundial Tyson Fury, en una de las mejores peleas de la historia, precisamente en Riad, Arabia Saudita, para convertirse en monarca indiscutido (CMB, AMB, OMB y FIB). La revancha será el 21 de diciembre. – Gervonta Davis, de Estados Unidos, con récord de 30-0-0, 28 KOs, es el actual campeón ligero de la AMB, y ha vencido a rivales de primer nivel. El pasado 15 de junio noqueó de manera impresionante a Frank Martín, en la cartelera conmemorativa por las 100 noches de boxeo en la historia del legendario MGM Grand Garden Arena. – Devin Haney, de Estados Unidos, con 31-0-0, 15 KOs, se convirtió en campeón indiscutido (CMB-AMB-OMB y FIB) en peso ligero, tras derrotar a George Kambosos, en Australia; a quien venció en la revancha, y también a la leyenda Vasyl Lomachenko. Obtuvo el campeonato superligero del CMB ante Regis Prograis, y su reciente pelea está llena de polémica e injusticia, ya que su oponente , Ryan García, además de no hacer el peso oficial, dio positivo a dos sustancias prohibidas, motivo por el cual el resultado de dicha contienda ha sido eliminado. – Artur Beterbiev, Canadá, con récord de 20-0-0, 20 KOs, es campeón mundial semipesado (CMB, OMB y FIB), todas sus victorias han sido por nocaut, y este próximo 12 de octubre se enfrentará a Dmitry Bivol, por el indiscutido de la división. – Dimitry Bivol, de Kirguistán, con un récord de 23-0-0, 12 KOs, peleará contra su archirrival Artur Betrbiev por el peso semipesado indiscutible. – David Benavidez, USA-México con récord de 29-0-0, 24 KOs. Tres veces campeón mundial del CMB en peso supermediano y actual monarca interino del CMB tanto en peso supermediano como semipesado. Ganó el título interino semipesado ante el ex campeón Oleksander Gvozdyk el 15 de junio.

Está en proceso de decidir en qué división continuará su carrera. – Jesse Bam Rodríguez, USA-México, con récord de 20-0-0 (13 KOs). Todo un fenómeno natural de peso minimosca, ascendió a supermosca para ganar el título CMB, derrotando al bicampeón Carlos Cuadras; en su siguiente pelea noqueó al bimonarca Srisaket Sor Rungvisai, de Tailandia. Luego bajó a peso mosca, y se proclamó campeón de la OMB, y el sábado pasado noqueó categóricamente al legendario multicampeón Gallo Estrada, y ganó el título supermosca CMB. Hay diez peleadores aquí, y cualquiera puede ser considerado el número uno libra por libra; todo dependerá de los gustos de quien haga su propia lista. SABÍAS…? Hay varios otros peleadores que podrían estar en la lista debido a su gran nivel boxístico, entre otros:

-Tyson Fury, Reino Unido, Con un récord de 34-1-1, 24 KOs, Dos veces campeón de peso pesado y considerado el mejor peso pesado antes de su derrota por decisión dividida ante Usyk, buscando vengar su única derrota el 21 de diciembre. -Shakur Stevenson, EE.UU., con récord (21-0-0, 10 KOs), tres veces campeón mundial y actual campeón ligero del CMB. – Errol Spence, EE. UU., con un récord de 28-1-0, 22 KOs, perdió su última pelea contra el máximo campeón Crawford y busca regresar con fuerza. – Vasily Lomachenko, Ucrania. Con un récord de 18-3-0, 12 KOs. Encabezando la lista durante muchos años, 2 veces campeón olímpico y campeón mundial en 3 categorías de peso diferentes, regresó sólido y ganó un título en 2024 y busca la gloria más adelante en el año. – Teófimo López, EE. UU./Honduras, con récord de 21-1-0, 13 KOs. Un campeón absoluto y poderoso que busca concretar una gran pelea en 2024. – Junto Nakatani (Japón), 27-0-0, 20 KOs, dos veces campeón y actual campeón de peso gallo del CMB. – Román Chocolatito González (Nicaragua) con récord de 51-4-0, 41 KOs, perteneció a la lista por muchos años, y regresa al ring este próximo 12 de julio. Las peleas durante el primer semestre han sido extraordinarias, peleas dramáticas, eventos espectaculares y emoción para la afición del mundo, ¿cuál es tu favorita?

* Fury vs Usyk Ring of Fire en Riyadh Heavyweight Undisputed resultó en un clásico instantáneo. * Entradas agotadas para Inoue vs Nery en el Tokyo Dome, primera pelea desde que Tyson perdió ante Douglas, drama al máximo cuando Inoue visita la cancha por primera vez en la primera ronda y regresa ante Ko Nery. * Canelo vs Munguia T-Mobile Las Vegas una sensacional celebración del 5 de mayo con una gran pelea * 5 vs 5 en Riad, partidos increíbles y un concepto innovador para las promociones * Fundora vs Tzsyu más gran cartelera preliminar con Pitbull Cruz vs Rollie Romero en T Mobile Las Vegas como cartelera de apertura de Amazon Prime Video * Kenshiro Teraji vs Canizales Tokio Japón con una dramática guerra cuerpo a cuerpo con ambos peleadores visitando la lona. * Bam Rodríguez vs Estrada Phoenix Arizona con el paso de la antorcha de una generación a la siguiente. * Gervonta Davis vs Martin, Benavidez vs Gvozdyk y una gran cartelera para conmemorar las 100 Ko Nights del MGM Grand Arena. * Lomachenko vs Kambosos en Australia llena el estadio para presenciar el regreso del rey Lomachenko. * Rikiishi vs Magnesi en Italia, dramática batalla con nocaut en el último asalto ANÉCDOTA DE HOY

Mi padre José Sulaimán falleció hace 10 años, y en una de esas últimas conversaciones antes de ingresar al hospital expresó su punto de vista respecto a los boxeadores que llegan a ser destacados y legendarios, ¡y tenía tanta razón viendo las costumbres modernas en el boxeo ! “Hijo mío, no me gusta el rumbo que está tomando el boxeo y la forma como los promotores, managers y boxeadores manejan actualmente sus carreras. Los grandes campeones lo hicieron solidificando su legado con largas carreras como monarcas de su división, realizando muchas defensas de su campeonato como: Carlos Monzón, Alexis Argüello, Hagler, Leonard, Chávez y Ricardo López, con 22 defensas del título paja, entre tantos otros.

Hoy los veo apresurando sus carreras, llevándolos a ganar cualquier título, para luego ascender a ganar más en diferentes divisiones, y así vender a ese peleador a la afición como un múltiple campeón, cuando en realidad su calidad no está al nivel de lo que debería estar. Agradezco sus comentarios en [email protected]

