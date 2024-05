Stevenson/Foster defienden sus títulos WBC el 6 de julio en New Jersey Por. Gabriel F. Cordero El sólido campeón mundial Shakur Stevenson (21-0, 10 KOs) hará la defensa inaugural de su campeonato mundial de peso ligero del WBC contra el medallista de bronce olímpico de 2016 Artem Harutyunyan (12-1, 7 KOs) por ESPN el 6 de julio, en el Prudential Center en su ciudad natal de Newark. New Jersey. Shakur Stevenson: “Se siente bien volver a casa en Newark, donde aprecian a una joven leyenda, y hacer mi primera defensa del título en 135. ¡El 6 de julio, Down Goes Artem!” Artem Harutyunyan: “Respeto a Shakur Stevenson como campeón, pero vengo a sorprender a los fanáticos de su ciudad natal y ganar el campeonato de peso ligero del CMB. Esta es la oportunidad de mi vida y la aprovecharé al máximo”. En la pelea co-estelar, el aguerrido y sorprendente campeón O’Shaquie Foster (22-2, 12 KOs) defenderá su título mundial súper pluma del WBC contra el medallista de oro olímpico y tres veces retador al título mundial Robson Conceição (18-2-1, 9 KOs). O’Shaquie Foster: “Estoy emocionado de estar de regreso para mi tercera defensa del título. Conceição es un gran oponente que ha estado en el ring con muchos peleadores de primer nivel, pero el 6 de julio estaremos listos. Seguiré demostrando que soy uno de los mejores peleadores del mundo”. Robson Conceição: “No voy a dejar escapar esta oportunidad. Puedo garantizar que daré lo mejor de mí. Dejaré todo en el ring. Sangre, sudor y dedicación: todo se invertirá en esta pelea por el título”. En el primer combate televisado a 10 asaltos en peso ligero, Keyshawn Davis (10-0, 7 KOs) se enfrentará a Miguel Madueño (31-2, 28 KOs). La acción preliminar, transmitida en vivo y exclusivamente por ESPN+, incluye el regreso del prodigio del peso ligero de 20 años Abdullah Mason (13-0, 11 KOs) contra Luis Lebron (20-5-1, 13 KOs) y el invicto peso pesado de 6’7 El prospecto Damian “Polish Hussar” Knyba (13-0, 7 KOs) contra Richard Lartey (16-6, 13 KOs). Round 12 con Mauricio Sulaimán:Cinco de Mayo, Viva México, como en los viejos tiempos Roach-McCrory por título AMB el 28 de junio en DC Like this: Like Loading...

