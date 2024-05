Roach-McCrory por título AMB el 28 de junio en DC El campeón súper pluma de la AMB, Lamont “The Reaper” Roach Jr. (24-1-1, 9 KOs) defenderá su título contra el número 12 de la AMB, Feargal “Fearless” McCrory (16-0, 8 KOs) en el Entertainment & Sports Arena ( ESA) el 28 de junio en su ciudad natal de Washington, DC. El evento co-estelar contará con el invicto Lester Martínez (17-0, 15 KOs) enfrentándose a Carlos Góngora (22-2, 17 KOs) en una pelea de 10 asaltos en peso súper welter, mientras que el ex campeón mundial Joshua Franco (18-2- 3, 8 KOs) peleará contra Geraldo Valdez (16-1, 11 KOs) en una pelea de 10 asaltos en peso súper mosca. El evento es promovido por NoXcuse Promotions, dirigida por Lamont Roach, Sr., quien entrena y administra a su hijo. Los boletos cuestan entre $75 y $500 con transmisión en vivo en ProBox TV. Stevenson/Foster defienden sus títulos WBC el 6 de julio en New Jersey Inoue KOs Nery y sigue de campeón indiscutible de las 122 libras Like this: Like Loading...

