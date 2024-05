Inoue KOs Nery y sigue de campeón indiscutible de las 122 libras Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El invicto “Monstruo” Naoya Inoue (27-0, 24 KOs) retuvo de manera impresionante sus cinturones indiscutidos de peso súper gallo cuando sobrevivió a una visita a la lona en el primer asalto, derribó a Luis Nery (35-2, 27 KOs) de nuevo en los rounds dos y cinco, y finalmente anotó una mala caída nuevamente para provocar la bien recibida intervención del árbitro al minuto 1:22 del sexto round el sábado en el Tokyo Dome, Japón. Fue realmente un asunto de toma y daca que entretuvo por completo a la gran multitud y también supervisó a los espectadores de streaming. Unos 43.000 espectadores asistieron a la Cúpula. El Tokyo Dome se había utilizado para eventos de boxeo sólo dos veces: para la pelea entre Mike Tyson y Tony Tubbs en la ceremonia de apertura del Dome en 1988 y para la histórica sorpresa de la impactante derrota de Tyson ante James Buster Douglas en 1990. En treinta y cuatro años desde que se Fue “Monster” Inoue quien abrió la puerta del Dome para una promoción de boxeo, aunque Naoya no fue Madonna, Michael Jackson o Taylor Swift (quien últimamente actuó cuatro días seguidos en el Dome en febrero). En la primera ronda, Inoue, de 31 años, parecía demasiado ansioso por demostrar su mejor actuación cuando comenzó a lanzar un gran tiro inicial como si quisiera rematar a Luis Nery, de 29 años, con un solo tiro. El mexicano de barba espesa fue recibido con fuertes abucheos del público debido a su anterior escándalo de sobrepeso hace seis años, y se mantuvo cauteloso para tantear la estrategia del campeón Inoue. A mitad del primer asalto, Naoya conectó un gancho de izquierda a la barbilla de Nery a corta distancia. Pantera rápidamente respondió con un sólido gancho de izquierda zurdo, sorprendentemente haciendo que el campeón cayera de lado. Es una escena impactante que el público tal vez no esperaba en la sesión inaugural. Pero fue el retador Nery quien anotó una caída tan inesperada de Monster Inoue. Pantera intentó acabar con el campeón en ese mismo momento para traer pronto el triunfo a México. Pero Monster hábilmente se aseguró y se cubrió, a veces contrarrestando al agresor con golpes cortos. Y la campana vino en su rescate. Naoya, después de la pelea, dijo: “Siempre hago ensayos mentales en la cama antes de quedarme dormido. Me imagino varias situaciones en el ring, por ejemplo, en las que debería realizar un gran golpe y ser derribado. Luego, me imagino lo que debo hacer después de recuperarme.”. Podría seguir ese entrenamiento de visualización ahora en la crisis. Naoya también reflexionó sobre su primera visita a la cubierta a lo largo de su carrera amateur y profesional, diciendo: “En la primera ronda puede que esté demasiado motivado en esta primera aparición en el enorme Domo. Es sólo una caída repentina. Sin daños. La caída me hizo despertar”. Su manager/promotor Hideyuki Ohashi entonces pensó: “Me sorprendió mucho, como si estuviera muerto de miedo”. Su padre/entrenador le dijo a su hijo después de la inesperada primera ronda: “No te preocupes. Restablezcamos la pelea con tus golpes”. Naoya siguió las instrucciones de papá. El monstruo Naoya, en el segundo asalto, lanzó con cautela golpes punzantes a Nery para que no entrara imprudentemente en su alcance. El mexicano, sin embargo, se adelantó para atacar al campeón, quien respondió con un corto pero sólido gancho de izquierda al rostro. Pantera cayó. Aunque reanudó la pelea, Monster mantuvo la compostura y no atacó tan duramente al retador. Naoya, después de la pelea, reflexionó: “Estaba calculando los puntajes. En la primera perdí una ronda de 10-8 y recuperé una ronda de 10-8 para estar empatado ahora”. Se volvió lo suficientemente genial como para ser bueno en aritmética. Papá Shingo siguió dando su sugerencia, diciendo: “Sigue golpeando. No lo olvides”. La marea obviamente cambió a favor de Monster en la tercera ronda. Le conectó una fuerte combinación de izquierda-derecha a Pantera con precisión. Nery tomó tiros sólidos pero resistió el daño y todavía estaba dispuesto a mezclarse con el campeón”. En el cuarto, Naoya recuperó por completo su ritmo habitual y su criterio de distancia. Estaba haciendo alarde mientras se movía hacia la derecha, lanzando un tiro giratorio desde esa posición para intimidar al retador. Se convirtió en una pelea mental. Con la guardia alta, Nery bloqueó las punzantes izquierdas de Naoya y pacientemente buscó aberturas para su ataque repentino favorito. Pero era obvio que Inoue superó a Nery principalmente con sus golpes punzantes. Después de haber barrido tres asaltos desde el segundo en adelante, Naoya se volvió agresivo en el quinto asalto, cuando conectó un corto gancho de izquierda en la cara. Nery volvió a caer al suelo. El campeón intentó matar, pero el retador mostró su corazón mientras resistía su ataque y luchaba con fuerza. Pero su diferencia en precisión era obvia ya que Inoue era más preciso y sus golpes eran más dañinos que los de Pantera. Papá Shingo le dijo a su hijo: “No te apresures a terminar. Simplemente golpea con precisión”. El sexto asalto fue testigo del final de la dramática pelea. Inoue avanzó con jabs precisos y efectivos, y conectó con un gancho de derecha seguido de un derechazo feroz. Nery cayó de espaldas a las cuerdas. El árbitro Michael Griffin (Canadá) declaró el alto sin contar al retador caído. La multitud estalló en rugidos de alegría en la Cúpula. Un sonido de gran alegría resonó dentro del Domo cuando Monster enloqueció a la multitud. Lo que Inoue mostró esta noche no fue otro que resiliencia. Como Archie Moore contra Yvon Durelle en 1958. También su talento para el espectáculo se demostró en el cuarto asalto, cuando él, como un actor, lanzó centros de derecha muy circulares para adoptar una actitud intimidante. Naoya explicó: “Eso es para mostrarle a Nery que ya he retomado la iniciativa. Para demostrar que soy el jefe. Es una estrategia”. Con ambas manos bajas para invitar a Nery a salir a pelear, Inoue a veces demostraba su fanfarronería favorita ante la audiencia, como Roy Jones Jr. Ahora Inoue registró ocho victorias seguidas por nocaut en peleas por el título mundial, lo que demuestra que su poder de golpe prevaleció contra oponentes tan respetados como Stephen Fulton, Marlon Tapales, Paul Butler, Nonito Donaire, Jason Moloney, etc. Al final de la entrevista televisiva en el ring, apareció el invicto Sam Goodman de Australia número 1 de la FIB y 1 de la OMB en un buen momento, y Naoya le dijo a la multitud en el micrófono: “Lo más probable es que pelee contra Goodman en Septiembre.” Su promotor Ohashi admitió el plan en Tokio o en Yokohama. El buen perdedor Nery, que peleó bien, fue trasladado inmediatamente a un hospital cancelando su entrevista posterior a la pelea. Parecía haber absorbido mucho castigo. A la gente aquí le encantan los boxeadores fuertes, por lo que podríamos perdonar a Luis Nery por su error anterior con esta buena actuación (porque se convirtió en el primer hombre en derribar a Monster Inoue y mostró una pelea tan buena). La multitud realmente elogió su mejor esfuerzo contra Monster. Ohashi reveló su plan futuro en Monster y dijo: “Naoya peleará dos veces este año en septiembre y también en diciembre”. Los recuentos oficiales—Benoit Roussel (Canadá), José Roberto Torres (Puerto Rico) y Adam Height (Australia)—fueron bastante idénticos 48-44, todos a favor de Naoya, dándole sólo el primero a Nery (10-8) y los cuatro siguientes. (10-8 dos veces) a Inoue. El mejor asiento en primera fila costaba 220.000 yenes (unos 1.500 dólares estadounidenses), mientras que la entrada general más baja costaba 11.000 yenes (unos 73 dólares estadounidenses). Nadie afirmó que los precios de las entradas fueran demasiado caros gracias a ver un asunto tan interesante. Tenían el valor de su dinero. Al final, a este periodista le gustaría hablar sobre las calificaciones libra por libra. Personalmente creo que no tiene sentido comparar boxeadores de diferentes categorías de peso. ¿Por qué podemos comparar a Terrence Crawford, Canelo Alvarez e Inoue? Todos son excelentes boxeadores de nuestra época. Crawford es más versátil tanto en ataque como en defensa, Canelo es más firme en defensa y emocionante al enfrentarse a oponentes más altos con su poder y habilidades, e Inoue es más asesino que Crawford y Canelo, dispuesto a acabar con su enemigo desde el principio. Naoya parece estar mentalmente obligado a noquear a su oponente una vez que sube al cuadrilátero. Monster es como Mike Tyson y Wilfredo Gómez. Y Naoya es más preciso que Terrence y Canelo. Naoya también se jacta de sus habilidades para golpear sin recibir castigo. En este sentido, su próxima defensa contra Sam Goodman (18-0, 8 KOs), un excelente técnico, le brindará una contienda donde Monster demostrará lo hábil que es. Promotor: Ohashi Promotions en asociación con Top Rank y Teiken Promotions. Roach-McCrory por título AMB el 28 de junio en DC Takei vence a Moloney y gana título gallo de la OMB Like this: Like Loading...

