Takei vence a Moloney y gana título gallo de la OMB Por Joe Koizumi

El invicto zurdo japonés Yoshiki Takei (9-0, 8 KOs) capturó el cinturón de peso gallo de la OMB al derrotar sorprendentemente al prohibitivo favorito Jason Moloney (27-3, 19 KOs) de Australia, y anotó una decisión unánime sobre doce rounds el lunes en Tokio, Japón. Los jueces anotaron: Benoit Roussel (Canadá) y Ellis Johnson (EE.UU.) ambos 116-111, y Lou Moret (EE.UU.) 117-110, todos a favor del retador zurdo. El árbitro fue Steve Willis (EE.UU.).

