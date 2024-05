Round 12 con Mauricio Sulaimán:Cinco de Mayo, Viva México, como en los viejos tiempos Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Este pasado sábado México volvió a mantenerse en la cima del mundo, luego de la sensacional pelea que nos brindaron Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía en Las Vegas, durante la celebración del Cinco de Mayo. La famosa fecha de aniversario que, desde hace décadas, se ha convertido en una tradición para recibir al mayor campeón del momento; Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Erik Morales, De la Hoya, Mayweather y el hoy rey ​​Canelo Álvarez se han adueñado de esa fecha. Canelo vs Munguía fue una pelea trepidante y emocionante, aderezada con acción sin parar. El joven Munguía logró propinarle fuertes golpes a Canelo en varias ocasiones y dominó claramente el inicio de la pelea, haciéndola altamente dramática. https://wbcboxing.com/wp-content/uploads/canelo-won2-768×556.jpeg

Desenfrenado, Canelo lo controló, con su vasta experiencia, paciencia de cocodrilo y alto coeficiente intelectual en el ring, además de una gran preparación. Resistió, paró y esquivó golpes, esperando el momento oportuno, hasta que Jaime hizo un swing y se estiró demasiado en el cuarto asalto. Canelo aprovechó instantáneamente el lapsus y la falla momentánea, atrapó al joven con un gancho de izquierda y casi lo levantó del suelo con un enorme golpe. Uppercut derecho y agregó otro gancho izquierdo a la cara por si acaso. Más preciso, sereno y con un golpe escalofriantemente duro, Canelo ejecutó una clase magistral de boxeo de alto nivel a partir de entonces, sumando puntos al infligir las mejores calificaciones, para defender brillantemente sus cinturones de peso supermediano y en el proceso agregar a su colección el hermoso cinturón de Tamaulipas, que conmemora el 5 de Mayo. No tuve la oportunidad de estar presente en este memorable evento realizado en el T Mobile Arena en una promoción de PBC y TGB bajo la nueva serie transmitida por Prime Video y también por DAZN. Mi hijo mayor José, se graduó con honores de la Universidad y yo estaba junto a mi esposa Christiane y los hermanos de José, disfrutando cada segundo de tantos momentos que marcan el nuevo comienzo de su vida. Nuestro gran orgullo; no cambiaría por nada estos días en compañía de toda mi familia. Intenté sin éxito dejar esta emocionante pelea en el fondo de mi mente, pero tuve que atender muchas llamadas y finalmente terminamos mirándola, emocionandonos y maravillandonos como una familia sentados en el lobby del hotel mirando la pelea en mi computadora. Muchas Felicidades Canelo. Un triunfo tan especial con sabor y luego una borla de gloria. También muy bien hecho Jaime. Incluso al perder la pelea, tu extraordinario esfuerzo te ganó el respeto de los fanáticos y de tu ilustre oponente. Seguramente serás campeón del mundo en un futuro próximo. Temprano en la mañana del lunes, el campeón unificado de peso supergallo, Naoya “The Monster” Inoue retuvo sus títulos mundiales al noquear a Luis Nery en el sexto asalto, en el Tokyo Dome en Japón. Inoue se levantó tal como lo hizo Godzilla al superar una estruendosa caída. 55 mil fanáticos quedaron impactados y asombrados cuando el héroe nacional cayó a la lona y luchó por sobrevivir el resto del round, el recuerdo de Tyson siendo noqueado en la última pelea en este recinto vino a la mente de todos, pero Inou, un gran campeón, se recuperó derribando a Nery en los rounds 2 y 5 y finalmente lo noqueó en el sexto. Esta semana celebramos el Día de la Madre en mayo… La mujer es suprema. Dadora de vida, ella da a luz, nutre, guía, enseña y da ejemplo. la mujer es trabajadora, es amor, es pasión y compasión. Ella es lealtad, ella es todo… y nuestro todo. Y es por eso que quiero recordar y reverenciar el trabajo de la mujer en el boxeo, ya que en todas las grandes historias de éxito de peleadores hay una mujer al lado del campeón exitoso, o una campeona por derecho propio. Pero quiero empezar con mi mamá; La mujer más adorable del mundo, Doña Martha que se casó con Don José en provincias de México, que trabajó estando embarazada cuando mi padre estaba pasando por una situación difícil, lo tomó de las manos y le dijo “José, mientras tengas estas dos manos vamos a estar bien” Madre de seis y abuela de 14, es el pilar de la familia Sulaimán Saldívar. Lonnie Ali no se casó con Muhammad Ali, una megaestrella y figura universal, sino que se casó con el legendario campeón que entonces padecía una terrible enfermedad; Lonnie lo acompañó durante todos los años difíciles. Lonnie siempre estuvo a su lado en cada paso del camino, porque fuera del centro de atención, era una vida de sufrimiento, que necesitaba atención amorosa y dedicada en la privacidad de su propio hogar. La confirmación de tan, Gran Mujer. Fula Durán, esposa de Roberto Durán, siempre a su lado, durante los años de fama, fiesta y extravagancia, pero hoy, como siempre, está con Durán. Son una pareja ejemplar, feliz, unida, amable y adorable. De la mano de Manos de Piedra, formando una Roca Eterna. Miriam llegó a la vida de Julio César Chávez, durante sus horas más oscuras. Ella se mantuvo firme y ahora, después de 15 años de sobriedad, viven felices, devotos y contentos. Ella es el freno de mano que Julio necesita; Ella es quien marca el rumbo firme para que él sea feliz, le da libertad absoluta con fe y confianza. Así que juntos viajan por el mundo trabajando y estableciendo el legado del campeón en sus merecidas alturas. Humberto Chiquita González conoció a Margarita, sirviendo y vendiendo carne; Nos cuenta que se subió a una caja, detrás del mostrador, para parecer más alto, y cuando vio a su futura esposa, le regaló los mejores cortes de carne. ¡Había mucho en juego! Ambos han llevado una vida maravillosa, trabajadora y saludable, llena de felicidad, inseparables y con la alegría de una hermosa familia. Kiki llegó a la vida de Mike Tyson cuando todo iba mal para la súper estrella, ella le ha dado equilibrio, paz, calidez y ha estructurado su vida como una pareja trabajadora que vive feliz y que gusta de servir a los demás. Así podría continuar con muchas historias de amor, en las que las mujeres han sido parte fundamental en el éxito de carreras, historias de vida e historias de amor. Otro ejemplo es el gran Carlos Zárate con Nelly; Lennox Lewis, con Violeta; Daniel Zaragoza, con Elsa; En definitiva, estas líneas sirven para rendir homenaje a todas las mujeres del mundo. También están las madres que son campeonas en el ring. No es tan común, ya que las peleadoras normalmente se dedican a una carrera como boxeadoras, y luego buscan formar su familia. Mariana La Barby Juárez es una madre cariñosa ejemplar, y su hija Natasha es su inspiración para seguir día a día hasta el día de hoy. Ana María Torres, felizmente casada con Cristóbal Mora, sí dejó el ring para dedicarse a crear un hogar unido y lleno de felicidad, junto a sus hijos Cristóbal Rogelio y Julio Enrique. Anécdota de hoy… Mi papá perdió a su mamá, mi abuela Wasila, cuando apenas tenía 17 años; Murió de cáncer a los 42 años. No hubo un solo día en el que no la mencionara; Habló con ella, pidiéndole fuerza, consejo y guía del cielo. Cuando Don José nos hablaba de su madre se llenaba de esperanza y entusiasmo; Fue gracias a ella que aprendió la cultura del servicio a los demás, su empatía y compasión hacia todos… Nos contó muchos casos de cuando ella hizo buenas acciones sin mencionarlo ni esperar nada a cambio. Eso es amor en palabra y obra… Agradezco sus comentarios en [email protected] Stevenson/Foster defienden sus títulos WBC el 6 de julio en New Jersey Like this: Like Loading...

