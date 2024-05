Lomachenko favorito sobre Kambosos Por. Gabriel F. Cordero El Ucraniano ex campeón mundial de tres divisiones Vasiliy Lomachenko es favorito 7:1 para derrotar al ex campeón unificado George Kambosos en su choque por el título mundial vacante de peso ligero de la FIB que tendrá lugar este fin de semana en el RAC Arena en Perth, Australia Occidental. Lomachenko abrió como favorito -550. La cartelera se transmitirá en los Estados Unidos el sábado por la noche a las 10 p. m. ET/ 7 p. m. PT por ESPN. La transmisión australiana comenzará a las 10 a.m. del domingo en Perth. Titulo mundial crucero del WBC en DKP del 7 de junio en Florida Round 12 con Mauricio Sulaimán:Cinco de Mayo, Viva México, como en los viejos tiempos Like this: Like Loading...

