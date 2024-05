Titulo mundial crucero del WBC en DKP del 7 de junio en Florida La pelea por el título de peso crucero del WBC entre el campeón mundial Norair “The Dark Horse” Mikaeljan (27-2, 12 KOs) y el retador número uno Ryan “The Bruiser” Rozicki (20-1, 19 KOs) ahora encabezará la cartelera del 7 de junio del promotor Don King en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. El evento principal previamente anunciado para el Campeonato Popular del WBC que presenta a Adrien “The Problem” Broner (35-4-1, 24 KOs) contra Blair “The Flair” Cobbs (16-1-1, 10 KOs) no está oficialmente cancelado pero parece confirmado. Según DKP, la pelea se llevará a cabo “…si Broner aparece. Blair estará allí”. Otros enfrentamientos incluyen: El campeón de peso mediano de la AMB Continental USA, Ian “The Young General” Green (18-2, 12 KOs), defendió su título contra Roy Barringer (10-4, 6 KOs). El campeón de peso semipesado AMB NABA Ahmed “The American Pharoah” Elbiali (23-1, 18 KOs) defendiendo contra Roamer Alexis Angulo (28-3, 23 KOs). Los invictos peso ligero Antonio Pérez (9-0, 5 KOs) y Antonio Williams (16-0-1, 7 KOs) por el título Internacional del WBC. El peso pesado Cassius Chaney (23-1, 16 KOs) contra Michael “The Bounty” Hunter (21-1-2, 15 KOs) por el cinturón del Campeonato Continental Norteamericano de la AMB de Chaney. Además, De’von Williams (4-0, 4 KOs) se enfrentará a Travis Floyd en una atracción de peso súper ligero y a Michael Oliveira (21-2, 16 KOs) en una atracción de peso súper mediano vs. TBA. Adames es nombrado campeón de peso mediano del WBC Lomachenko favorito sobre Kambosos Like this: Like Loading...

