Adames es nombrado campeón de peso mediano del WBC La Junta de Gobernadores del WBC ha decidido confirmar a Carlos Adames como el actual campeón de peso mediano del CMB, ya que está siendo elevado de campeón interino a campeón mundial del CMB. Adames reemplaza a Jermall Charlo, quien fue arrestado el lunes en Pearland, Texas, por DWI, huir de un oficial de policía y abandonar la escena del accidente después de verse involucrado en una colisión con otro vehículo. Fue puesto en libertad tras pagar la fianza. El WBC dice que continuará haciendo todo lo posible para apoyar a Charlo durante sus momentos difíciles con respecto al bienestar mental y después de una evaluación exhaustiva de la situación y la comprensión de los hechos, pueden clasificar a Jermall en el peso súper mediano. Charlo no defendía su título del WBC desde junio de 2021. Lipinets sorprende y vence a Davies en Florida Titulo mundial crucero del WBC en DKP del 7 de junio en Florida

