Lipinets sorprende y vence a Davies en Florida En una pelea emocionante, el ex campeón mundial de peso súper welter Sergey Lipinets (18-3-1, 13 KOs) arruinó el debut en Estados Unidos de la estrella británica Robbie Davies Jr (23-5, 15 KOs) con una emocionante decisión unánime en diez asaltos el miércoles por la noche en el Centro de Eventos Whitesands en Plant City, Florida. Davies sacudió a Lipinets en las rondas tres y cuatro. Lipinets le rompió la nariz a Davies y lo derribó en el quinto asalto. Lipinets derribó a Davies dos veces en la octava ronda, pero luego Davies volvió a sacudir a Lipinets al final de la ronda. Al final, los puntajes fueron 95-92, 96-91, 98-89. ¡Gran pelea! El invicto peso pesado Fernely Feliz Jr (8-0, 6 KOs) gano una decisión unánime en ocho asaltos contra el duradero César Navarro (11-2, 9 KOs). Las puntuaciones fueron 78-74, 79-73, 79-73. El invicto peso súper pluma Tsendbaatar Erdenebat (10-0, 5 KOs) vencio con un nocaut técnico en el tercer asalto contra Alberto Mercado (17-7-1, 4 KOs). La pelea fue detenida debido a un fuerte corte sufrido por Mercado. Conferencia de prensa final Lomachenko-Kambosos Adames es nombrado campeón de peso mediano del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

