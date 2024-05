Conferencia de prensa final Lomachenko-Kambosos Los pesos ligeros Vasiliy Lomachenko y George Kambosos se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque por el título mundial vacante de la FIB que tendrá lugar este fin de semana en el RAC Arena en Perth, Australia Occidental. Loma y Kambosos se miraron a los ojos durante tres minutos y medio antes de separarse. La cartelera se transmitirá en los Estados Unidos el sábado por la noche a las 10 p. m. ET/ 7 p. m. PT por ESPN. La transmisión australiana comenzará a las 10 a.m. en Perth. Vasiliy Lomachenko: “Tenemos una pelea. Nos preparamos muy duro. Y como dije, será muy interesante… Estoy esperando con ansias el título de la FIB. Necesito tomar mi título y luego de eso, podré pensar en mi futuro”. George Kambosos Jr: “Tengo mucha confianza. Esa confianza la traigo gracias a mi preparación. He tenido un tremendo campo de entrenamiento. La confianza es mayor que nunca. Cuando le gane a Lomachenko, no le quedará más camino por recorrer. Esta es la jubilación para él”. Takei se convierte en el campeón mundial número 100 de Japón Lipinets sorprende y vence a Davies en Florida Like this: Like Loading...

