Takei se convierte en el campeón mundial número 100 de Japón Por Joe Koizumi El recién coronado campeón de peso gallo de la OMB, Yoshiki Takei (9-0, 8 KOs), estableció algunos récords notables tras su coronación este lunes en Japón, de la siguiente manera: Takei es el campeón mundial número 100 producido por clubes de boxeo aquí en Japón (solo aquellos autorizados por la Comisión de Boxeo de Japón) desde que Yoshio Shirai adquirió el cinturón mundial de peso mosca al destronar a Dado Marino en el Estadio de Béisbol Korakuen, Tokio, el 19 de mayo de 1952. Japón ha domina actualmente los cuatro campeonatos mundiales en la categoría de peso gallo: WBC Junto Nakatani, WBA Takuma Inoue, IBF Ryosuke Nishida y WBO Yoshiki Takei. Ahora Japón tiene nada menos que diez campeones mundiales en las divisiones más pequeñas: 122 Naoya Inoue (Undisputed)

118 Nakatani, Takuma Inoue, Nishida y Takei

115 Kazuto Ioka (WBA)

115 Kosei Tanaka (WBO)

112 Seigo Yuri Akui (WBA)

108 Kenshiro Teraji (CMB, AMB)

105 Ginjiro Shigeoka (FIB) Mega alianza Global entre el WBC y DAZN Conferencia de prensa final Lomachenko-Kambosos Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.