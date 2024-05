Mega alianza Global entre el WBC y DAZN Por. Gabriel F. Cordero El WBC y DAZN han anunciado la firma de un importante acuerdo para el boxeo mundial que creará una asociación global. El anuncio ha sido una especial sorpresa para millones de fanáticos en el mundo que podrán convertir a DAZN en la plataforma streaming líder en la transmisión de eventos, series y coberturas de boxeo. El WBC no es solo uno de los cuatro principales organizaciones de boxeo a escala mundial sino que su campeonato “Verde y Oro” es el más importante y reconocido en todo el planeta incluso es el mas activo y dinámico en las redes sociales, plataformas y sitios. “Esta asociación de varios años representa un momento de gran cambio para el boxeo, que verá dos grandes potencias del deporte unidas para permitir que los fanáticos no se pierdan ni un solo momento de acción en el ring. Según lo que se ha podido conocer en la alianza con DAZN incluirán entrevistas exclusivas, documentales, contenido detrás de escena y eventos en vivo entre otros. “El WBC ha buscado dar lo mejor los fanáticos y a través de esta oportunidad única, una gran cantidad de historias dentro y fuera del ring. A través del catálogo de WBC Zone en DAZN, los fanáticos podrán disfrutar de numerosos eventos, tarjetas, tutoriales y muchos otros contenidos exclusivos”. Dijo Mauricio Sulaimán, presidente del WBC Takei se convierte en el campeón mundial número 100 de Japón Like this: Like Loading...

