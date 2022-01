Steve Geffrard es el nuevo oponente de Joe Smith Jr El campeón mundial de peso semipesado de la OMB, Joe Smith Jr, hará su primera defensa del título contra un contendiente poco probable. Con el enemigo original Callum Johnson dando positivo por COVID-19, Smith ahora se enfrentará a Steve Geffrard el 15 de enero en Turning Stone Resort Casino y EN VIVO por ESPN. Geffrard (18-2, 12 KOs), oriundo de Miami, Florida, de 31 años, ha ganado 18 peleas consecutivas desde que comenzó su carrera 0-2. Tenía una pelea programada para el 8 de enero, pero aprovechó la oportunidad de pelear contra Smith con ocho días de anticipación. En la coestelar de 10 asaltos, el contendiente de peso pluma Abraham Nova (20-0, 14 KOs), quien originalmente estaba programado para pelear contra José Enrique Vivas, peleará contra William “El Gago” Encarnación (19-1, 15 KOs) después de Vivas. abandonó por una lesión. Núñez vence a Arrieta y Eranosyan a Castillo en Florida DAZN anuncia ocho carteleras entre febrero y marzo

