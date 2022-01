Núñez vence a Arrieta y Eranosyan a Castillo en Florida En un choque entre superplumas invictos, Luis Núñez (16-0, 12 KOs) anotó un nocaut técnico en el décimo asalto contra Carlos Arrieta (14-1, 8 KOs) el viernes por la noche en el Caribe Royale Resort en Orlando, Florida. Núñez parecía encaminado a una victoria por decisión cuando tambaleó a Arrieta en el decimo round y obtuvo la detención del árbitro con su andanada de seguimiento. El tiempo era 1:41. En un choque entre pesos ligeros invictos, el todopoderoso Otar Eranosyan (11-0, 6 KOs) venció con una decisión unánime en ocho asaltos sobre Starling Castillo (16-1, 12 KOs). Eranosyan derribó a Castillo dos veces en el primer asalto, pero el combate fue a la distancia completa de 8 rounds. Las puntuaciones fueron 80-70, 80-70, 79-71. En un choque entre superplumas invictos, William Foster III (14-0, 9 KOs) superó a Edwin De Los Santos (13-1, 12 KOs) por decisión dividida. Los puntajes fueron 77-74, 77-74 para Foster, 77-74 para De Los Santos. El invicto peso semipesado Ali Izmailov (7-0, 5 KOs) detuvo a Israel Duffus (20-8, 17 KOs) en el cuarto round. El peso welter Shinard Bunch (17-1-1, 15 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre el previamente invicto Shyngyskhan Tazhibay (9-1, 2 KOs). Las puntuaciones fueron 80-71, 80-72, 80-72. Trevor Bryan estará en evento de DKP del 29 de enero Steve Geffrard es el nuevo oponente de Joe Smith Jr

