Trevor Bryan estará en evento de DKP del 29 de enero El campeón regular de peso pesado de la AMB, Trevor Bryan (21-0, 15 KOs) se presentará en una atracción especial del evento coestelar en la cartelera del promotor del Salón de la Fama Don King el 29 de enero en el WD Packard Music Hall en Warren, Ohio. El oponente de Bryan es TBA. El evento principal previamente anunciado enfrentará al campeón de peso crucero del CMB Ilunga Junior Makabu (28-2, 25 KOs) contra el retador número uno Thabiso Mchunu (23-5, 13 KOs). El ganador tiene la esperanza de tener la oportunidad de pelear contra Canelo Alvarez. Las dos peleas de campeonato exhibirán el título de peso crucero de la NABA cuando Johnnie Langston (9-3, 3 KO) se enfrente a Nick Kisner (22-5-1, 6 KO), y el título de peso mediano de la NABA estará en juego entre Michael Moore. (18-3, 8 KO) y Anthony Lenk (17-7, 7 KO). Los boletos tienen un precio de $ 550, $ 350, $ 250, $ 175 y $ 80. No hay detalles de transmisión hasta el momento. Núñez vence a Arrieta y Eranosyan a Castillo en Florida

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.