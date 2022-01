DAZN anuncia ocho carteleras entre febrero y marzo DAZN ha anunciado ocho eventos de boxeo para el inicio de 2022. Sábado 05 de febrero: Jessie Vargas vs. Liam Smith

Encabezando el evento está el ex campeón mundial de dos pesos Jessie Vargas vs. el ex campeón de peso mediano ligero de la OMB Liam Smith con Srisaket Sor Rungvisai vs. Carlos Cuadras enfrentándose por el título vacante de peso súper mosca del CMB también en la tarjeta en el Gila River Arena en Glendale, Arizona. El espectáculo será en vivo en todo el mundo en DAZN (excluyendo Tailandia). Sábado, 12 de febrero: Daniel Jacobs vs. John Ryder

El peso supermediano John Ryder busca dar un paso adelante en 2022, enfrentándose al dos veces campeón mundial de peso medio Daniel Jacobs en el famoso Alexandra Palace de Londres. El evento se transmitirá en vivo en todo el mundo por DAZN (excepto Nueva Zelanda y Australia). Sábado, 19 de febrero: Jaime Munguía vs. D’Mitrius Ballard

El peso mediano mexicano Jaime Munguía se enfrenta a D’Mitrius Ballard en una batalla de peso mediano reprogramada entre ambos por el título de peso mediano intercontinental de la OMB. El evento será en vivo en todo el mundo por DAZN (excepto México). Domingo, 27 de febrero: Lawrence Okolie vs. Michal Cieslak

El campeón mundial de peso crucero de la OMB, Lawrence Okolie, defenderá su cinturón por segunda vez a fines de febrero contra el ex retador al título mundial de Polonia, Michal Cieslak. El evento se transmitirá en vivo en todo el mundo por DAZN (excepto Nueva Zelanda y Australia). Sábado 05 de marzo: Estrada vs. Chocolatito III

Juan Francisco Estrada y Román ‘Chocolatito’ González corren una vez más para una trilogía muy esperada por los títulos de peso supermosca de la AMB, la Franquicia del CMB y The Ring Magazine en el Pechanga Arena San Diego en San Diego, California. El evento será en vivo en todo el mundo en DAZN. Sábado, 12 de marzo: Leigh Wood vs. Michael Conlan

Leigh Wood defiende su nuevo cinturón de la AMB por primera vez después de producir un impresionante nocaut en el duodécimo asalto contra Xu Can en Matchroom Fight Camp en julio, ahora enfrenta al campeón de peso pluma ‘interino’ de la AMB Michael Conlan en casa en el Motorpoint Arena Nottingham. El evento se transmitirá en vivo en todo el mundo por DAZN (excepto Nueva Zelanda y Australia). Sábado, 19 de marzo: Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson

El artista del Knockout Vergil Ortiz Jr. busca lograr el 19-0, enfrentándose al impecable contendiente británico Michael McKinson en la primera defensa de su título de peso welter internacional de la OMB. El evento es organizado por Golden Boy Promotions y se transmitirá en vivo en todo el mundo por DAZN. Sábado, 26 de marzo: Kiko Martínez vs. Josh Warrington II

El campeón mundial español de dos pesos Kiko Martínez pone su recién adquirido cinturón de peso pluma de la FIB en juego contra el viejo enemigo Josh Warrington en el First Direct Arena en Leeds. Warrington superó a Martínez en una reñida competencia en el mismo lugar en mayo de 2017. La revancha será en vivo en todo el mundo por DAZN (excluyendo Nueva Zelanda y Australia). Steve Geffrard es el nuevo oponente de Joe Smith Jr El Boxeo vuelve a Estrella TV este 2022

