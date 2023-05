Stanionis-Ortiz el 8 de julio en San Antonio Se fijó una nueva fecha para el choque pospuesto dos veces entre el invicto Vergil Ortiz, Jr. (19-0, 19 KOs) y el invicto campeón de peso welter regular de la AMB, Eimantas Stanionis (14-0, 9 KOs). La pelea se programó más recientemente para el 29 de abril, pero se pospuso después de que Ortiz, Jr. sufriera un brote de rabdomiólisis debido a un largo período de COVID. La fecha original se pospuso cuando Stanionis se sometió a una cirugía de apendicectomía de emergencia en enero. El enfrentamiento por el campeonato de 12 rondas ahora tendrá lugar en el AT&T Center en San Antonio, Texas, el 8 de julio y se transmitirá en todo el mundo exclusivamente en DAZN. Haney comienza de favorito 3:1 sobre Lomachenko Like this: Like Loading...

