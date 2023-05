Prospecto invicto Dominique Francis el 9 de junio en Argentina El prospecto invicto de peso pluma Dominique Francis (13-0, 9 KOs) de Miami, Florida se enfrentará al local Braian Ariel Arguello (6-2, 3 KOs) el 9 de junio en el Casino Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina en un programa de diez más redondo La noticia fue confirmada por el asesor Zach Hirsch. Esta no será la primera vez que Francis pelee en el extranjero como profesional. Dominó a su oponente local de mano dura (11-2, 11 KOs) con una proporción de %100 KO en 10 asaltos en Colombia en su última pelea. La pelea de Francis-Arguello se presentará en el programa anual KO for Drugs de la AMB con TyC Sports televisando el programa. Leonard y Hearns en Pechanga el 2 de junio Stanionis-Ortiz el 8 de julio en San Antonio Like this: Like Loading...

