Leonard y Hearns en Pechanga el 2 de junio El viernes 2 de junio de 2023, en Pechanga Resort & Casino's Summit en Temecula, California, MarvNation Promotions, en asociación con Ringside Ticket Inc., presentarán un evento anunciado como "Una noche de peleas con Sugar Ray Leonard y Tommy Hearns". Leonard y Hearns, sirviendo como anfitriones honorarios de la noche y reuniéndose con los fanáticos, se llevará a cabo una cartelera de siete peleas, con el invicto Jonathan López (10-0, 7 KOs) de Orlando, Florida, enfrentando a Eduardo Báez de Mexicali, México.(21-4-2, 7 KOs) en una batalla de peso pluma a ocho asaltos. También aparecerá un trío de peleadoras invictas con sede en California, ya que la campeona mundial supermosca interina del WBC, Adelaida "La Cobra" Ruiz (13-0-1, 7 KOs) de Los Ángeles se enfrentará a Lucía Hernández Núñez (6-7) de la Ciudad de México en un enfrentamiento sin título de peso súper mosca de 10 asaltos; mientras que el hijo de otra leyenda, Fernando "El Feroz" Vargas Jr. (8-0, 8 KOs) de Oxnard, California, se enfrentará a Jesús Cruz Silva (6-2, 1 KO) de Monterey, México. El propio Mario "Matador" Ramos (10-0, 8 KOs) de San Diego disputará seis asaltos de peso súper welter contra el también invicto Alexander Centeno (8-0, 6 KOs) de Fort Lauderdale, Florida. También están programadas tres peleas preliminares más. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El amor de las madres Prospecto invicto Dominique Francis el 9 de junio en Argentina

