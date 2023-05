Haney comienza de favorito 3:1 sobre Lomachenko El campeón indiscutible de peso ligero Devin “The Dream” Haney (29-0, 15 KOs) es favorito entre 2.5 y 3:1 para retener su cinturón contra el campeón mundial de tres divisiones Vasiliy Lomachenko (17-2, 11 KOs) el sábado en un choque de ESPN+ PPV de $59.99 desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. El PPV de tres peleas también presenta una revancha de peso ligero junior de 10 asaltos entre el ex campeón mundial de dos divisiones Oscar Valdez (30-1, 23 KOs) y Adam “BluNose” López (16-4, 6 KOs) y el peso ligero en ascenso Raymond ” Danger” Muratalla (16-0, 13 KOs) contra Jeremia Nakathila (23-2, 19 KOs) en un choque a 10 asaltos. La transmisión de PPV estará precedida por una transmisión de ESPN de dos peleas que presentará el enfrentamiento por el título mundial vacante de peso gallo junior de la OMB entre el ex campeón mundial Andrew Moloney (25-2, 16 KOs) y el ex campeón de peso mosca de la OMB invicto Junto Nakatani (24-0, 18). KO). Abriendo la transmisión estará el invicto mediano Nico Ali Walsh (8-0, 5 KOs), nieto de Muhammad Ali, contra Danny Rosenberger (13-9-4, 4 KOs). La noche comenzará con una cartelera secundaria transmitida por ESPN+ con los prospectos invictos Emiliano Fernando Vargas, Abdullah Mason, Floyd “Cashflow” Diaz y Amari Jones. Stanionis-Ortiz el 8 de julio en San Antonio Romero busca a Tank y Kingry Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.