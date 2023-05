Romero busca a Tank y Kingry “Solo quiero dos peleas”, dijo el recién coronado campeón superligero de la AMB, Rolly Romero, después de reclamar el título mundial vacante de la AMB el sábado por la noche en Las Vegas. “Ahí está la revancha con Tank Davis. Pero creo que hay una opción mucho más grande. Quiero ir tras Ryan García. Podemos hacerlo en Showtime PPV”. En cuanto a la victoria del sábado contra el contendiente # 1 de la AMB, Ismael Barroso, Romero declaró: “Boxeé todo el tiempo. Entré un poco resfriado. Me rompí y me levanté como un campeón y seguí adelante”. Con respecto a la detención, Romero dijo: “Seré honesto, es un guerrero y se le debería haber permitido continuar. Él quería seguir adelante y yo quería que él siguiera adelante también”. Barroso: Creo que fue una injusticia detener la pelea Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.