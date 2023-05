Barroso: Creo que fue una injusticia detener la pelea “Creo que fue una injusticia detener la pelea”, dijo Ismael Barroso después de su controvertida derrota por detención ante Rolly Romero en una pelea por el título superligera de la WBA el sábado por la noche en Las Vegas. “Estaba dando los mejores golpes. Fue un empujón en la primera caída. No fue un gran golpe ni nada. El árbitro simplemente detuvo la pelea y no dijo nada. Puedes verlo claramente. Yo soy el que lo está golpeando. No había nada claro con lo que me golpeó. No entiendo por qué detuvieron la pelea”. Barroso, un reemplazo tardío después de que Alberto Puello, quien anteriormente ostentaba el título de las 140 libras de la AMB, había sido despojado de su título debido a una prueba fallida de VADA, superó a Romero, 57-40, y lanzó 297 golpes contra 230 para Romero y en el momento de la detención, estaba adelante en las tres tarjetas: 78-73, 77-74, 76-75. Romero busca a Tank y Kingry Lerena gana el título WBC Silver y la eliminatoria Like this: Like Loading...

