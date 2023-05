Lerena gana el título WBC Silver y la eliminatoria Por Ron Jackson El sudafricano Kevin Lerena se abrió camino a una decisión unánime por puntos en 12 asaltos sobre Ryad Merhy de Côte D’Ivoire, en el Emperors Palace cerca de Kempton Park el sábado por la noche, para ganar el título de plata de peso puente del WBC y la eliminatoria para disputar el campeonato mundial de peso puente del WBC. Los puntajes fueron: el juez Eddie Pappoe 118-110, el juez Thabo Spampool 116-112 y el juez Daniel van der Welie 115-113. A lo largo de las primeras tres rondas hubo poco en él, ambos boxeadores boxearon con cautela trabajando para las aperturas y solo anotaron con un golpe extraño. En la cuarta ronda, Lerena (100,75 kg) luchando con el pie delantero desde la posición de zurda hizo lo suficiente para ensombrecer la ronda. Este patrón continuó durante los asaltos cinco a siete y en el octavo Lorena anotó con golpes al cuerpo para terminar con fuerza. Lerena siguió avanzando para anotar con tiros medidos contra Merhy (98,75 kg) que no pudo resolver la postura zurda de Sudáfrica. Lerena mantuvo el control hasta el duodécimo asalto con muy pocas respuestas de Merhy, altamente calificado y querido, que estaba fuera de pensamiento y boxeado por el sudafricano. Lerena mejoró su récord 29-2, 14 KOs y el récord de Merhy bajó a 31-2, 26 KOs. Lerena ahora se ha ganado el derecho de desafiar al actual campeón de peso puente del CMB Lukasz Rozanski de Polonia. KEATON GOMES RETIENE EL TÍTULO SUDAFRICANO DE PESO PESADO Al hacer la primera defensa de su título sudafricano de peso pesado, Keaton Gomes (102,60 kg) tuvo que recuperarse de un corte en el ojo para detener a Joshua Pretorius (107,65 kg) en el cuarto asalto. Gomes tuvo un comienzo rápido cuando llevó la pelea al lento Pretorious en las rondas uno a tres. En el cuarto asalto, Gomes anotó con un gran derechazo que envió al retador contra las cuerdas cuando el árbitro Jaap van Niewenhuizen detuvo la pelea al minuto y 10 segundos del asalto. CARTELERA

Peso mosca junior: Beaven Sibanda W tko 2 Sandile Wessels.

Peso gallo junior: Ndabazinhle Nkosi W pts 4 Miranda Malajika.

Peso welter junior: Ntethelelo Nkosi W pts 6 Gift Bholo.

Peso welter: Keanu Koopman Wrsf 2 Pieter de Klerk. El torneo fue presentado por Golden Gloves Promotions. Barroso: Creo que fue una injusticia detener la pelea Romero vence a Barroso por el título de las 140 libras de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.