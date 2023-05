Romero vence a Barroso por el título de las 140 libras de la AMB En su primera pelea en el peso superligero, Rolando “Rolly” Romero (15-1, 13 KOs) ganó la pelea con un controvertido nocaut técnico en el noveno asalto sobre el Venezolano, Ismael Barroso (24-4-2, 22 KOs), el número 1 de la AMB, para reclamar el título vacante de la AMB el sábado por la noche en el Cosmopolitan de Las Vegas. El combate comenzó lento con Barroso, de 40 años, presionando la acción. Barroso derribó a Romero en el tercer round. La caída pareció despertar a Rolly, quien se volvió más agresivo en la cuarta ronda, pero volvió a subirse a su bicicleta en la quinta ronda. Barroso siguió siendo el agresor. Romero derribó a Barroso en el noveno round (parecía más un empujón). La pelea se abrió y los boxeadores comenzaron a intercambiar. De repente, el árbitro Tony Weeks detuvo inexplicablemente la pelea. El tiempo era 2:41. En el momento de la detención, Barroso estaba adelante en las tres tarjetas 76-75, 77-74, 78-73. Lerena gana el título WBC Silver y la eliminatoria Q Style vence a Butler y retiene el título medio de la OMB Like this: Like Loading...

