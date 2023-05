Q Style vence a Butler y retiene el título medio de la OMB El campeón mundial de peso mediano de la OMB, Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (14-0, 9 KOs) demolió a Steven Butler (32-4-1, 26 KOs) en dos asaltos el sábado por la noche en Stockton Arena en Stockton, California. Alimkhanuly derribó brutalmente a Butler tres veces en el segundo round para terminarlo. El tiempo era 2:25. Después, Alimkhanuly dijo: “Campeones. ¡Superestrellas del boxeo! ¿Dónde estás? Estoy a la espera. Peleemos. Soy el boxeador más evitado. Soy el rey de los pesos medianos. Vamos. Peleemos. Estoy listo para cualquiera. En cualquier momento. En cualquier lugar.” Romero vence a Barroso por el título de las 140 libras de la AMB Moloney supera a Astrolabio por el cinturón gallo de la OMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.