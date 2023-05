Moloney supera a Astrolabio por el cinturón gallo de la OMB En un choque por el título mundial vacante de peso gallo de la OMB, Jason “Mayhem” Moloney (26-2, 19 KOs) ganó una decisión mayoritaria en doce asaltos sobre Vincent Astrolabio (18-4, 13 KOs) el sábado por la noche en Stockton Arena en Stockton. California. Moloney, en su tercer desafío por el título mundial, superó pacientemente a Astrolabio en una pelea táctica que a menudo provocó abucheos de la audiencia. Las puntuaciones fueron 114-114, 115-113, 116-112. Posteriormente, Moloney dijo: “Pensé que lo había ganado yéndome, pero lo único que importa es la victoria. Y ahora tengo este cinturón por el resto de mi vida. Me rompí la mano en el tercer o cuarto asalto. Me dolía cada vez que lo tiraba. Pero sabía que esta era mi última oportunidad de hacer realidad mi sueño. “Esto es la mitad del trabajo realizado por el Equipo Moloney. La próxima semana, [el hermano gemelo] Andrew se unirá a mí como campeón del mundo”. Q Style vence a Butler y retiene el título medio de la OMB Resultados de la cartelera de Las Vegas Like this: Like Loading...

