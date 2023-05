Resultados de la cartelera de Las Vegas El ex campeón mundial de dos divisiones Rances Barthelemy (30-2-1, 15 KOs) venció mediante una decisión mayoritaria profesional sobre Omar “El Relámpago” Juárez (14-2, 5 KOs) en una pelea en peso superligero de diez asaltos en el evento de Romero-Barroso el sábado por la noche en el Cosmopolitan de Las Vegas. La experiencia de Barthelemy, de 37 años, lo impulsó a ganar 95-95, 97-93, 98-92. En una eliminatoria por el título mundial superligero de la AMB, Batyr Akhmedov (9-3, 8 KOs) y Kenneth Sims Jr. (20-2-1, 7 KOs) se enfrentaron en doce asaltos duros con Sims prevaleciendo por decisión mayoritaria. Las puntuaciones fueron 114-114, 115-113, 116-112. Sims tiene el ojo derecho cerrado al final. Otros resultados:

Starling Castillo W10 Esteuri Suero (superligero)

Michael Angeletti TKO8 Michell Banquez (peso gallo)

Justin Viloria TKO4 Pedro Pinillo (superpluma) Moloney supera a Astrolabio por el cinturón gallo de la OMB Resultados desde Stockton, California

