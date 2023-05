Resultados desde Stockton, California El peso ligero nacido en Stockton Gabriel Flores Jr. (22-2, 8 KOs) necesitó solo 30 segundos para demoler a Derrick Murray (17-9-1, 6 KOs). Un gancho de izquierda puso fin al combate. En su debut en Top Rank, el contendiente de peso pluma Ruben Villa IV (20-1, 7 KOs) detuvo a Maickol Villagrana (16-5, 8 KOs) en el quinto round. El árbitro intervino a los 1:55. El invicto peso mediano junior Amado Fernando Vargas (7-0, 2 KOs), el hijo invicto del ex campeón mundial de peso mediano junior Fernando Vargas, derrotó a Bernardo Manzano (2-5, 0 KOs) en cuatro asaltos. Las puntuaciones fueron 40-35 3x. Manzano visitó la lona en el primer round. En un combate a ocho asaltos entre prospectos invictos de peso mediano, Javier Martínez (8-0-1, 2 KO) y Joeshon James (7-0-1, 4 KO) lucharon por un empate en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 79-73 James, 77-75 Martínez, 76-76. El invicto peso welter Brian Norman Jr. (24-0, 19 KOs) derrotó a Jesús Pérez (24-5, 18 KOs) en ocho asaltos con puntuaciones de 77-75, 77-75, 78-74. Resultados de la cartelera de Las Vegas Showtime transmitirá Tszyu-Ocampo el 17 de junio Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.