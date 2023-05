Showtime transmitirá Tszyu-Ocampo el 17 de junio Showtime Championship Boxing televisará la pelea del 17 de junio entre el invicto campeón interino de peso súper welter de la OMB, Tim Tszyu, contra Carlos Ocampo desde el Gold Coast Convention Center en Broadbeach, Queensland, Australia. La pelea se llevará a cabo el domingo 18 de junio en Australia. La transmisión también presenta una batalla de contendientes invictos de 122 libras cuando Ra’eese Aleem se enfrenta a Sam Goodman en una eliminatoria por el título mundial de peso súper gallo de la FIB. El equipo de locutores de Showtime convocará las peleas de forma remota desde los estudios de CBS en la ciudad de Nueva York. Resultados desde Stockton, California Boxeo el 20 de Mayo en Ciudad Nezahualcóyotl en México Like this: Like Loading...

