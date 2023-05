Boxeo el 20 de Mayo en Ciudad Nezahualcóyotl en México El invicto Randy León y Rogaciano Guerrero serán los encargados de estelarizar “Neza Fight Night”, la función que organizan la promotoras Chiquita González Boxing y Decisión Dividida presentarán el próximo 20 de mayo en el Salón Marbet, en Ciudad Nezahualcóyotl. La función, que contará con 10 peleas profesionales, será transmitida en vivo por AYM Sports, ITV Deportes y por el Facebook Live del Consejo Mundial de Boxeo. Randy León, con récord de 8-0-1, 3 por la vía del nocaut, buscará mantener esa condición en una pelea complicada y que será la primera del año ante un rival como el “Borre” Guerrero, quien tendrá su tercer pleito del año, ahora a ocho rounds en peso superligero. Y Rogaciano llegará motivado, pues apenas el pasado 5 de abril estuvo en la ciudad de México y venció por decisión mayoritaria a Eduardo Martínez, pelea que tomó con pocos días de anticipación y logró el triunfo. Un duelo interesante será entre los invictos Ehiby Arcos (4-0, 3 KOs) y Geovanni Ortega (4-0, 1 KO), quienes tendrán su segunda pelea del año y en busca de mantenerse imbatibles. Su pelea será a 6 rounds en superpluma. Emiliano Toscano (5-0-1, 3 KOs) aún no conoce la derrota en su carrera y quiere seguir por ese mismo camino cuando enfrente a Jesús Flores (3-4), quien quiere regresar al camino del triunfo luego de una racha negativa. Otro invicto en la velada será Mauricio Estrada (8-0, 5 KOs), quien se medirá con Elian Trejo (5-2, 3 KOs), a la misma distancia, pero en peso welter. En tanto, Luis “Chapulín” Rosales (12-16, 4 KOs) va por su tercera victoria seguida cuando enfrente a Gerardo Méndez (4-2-2, 1 KO), a 8 asaltos en peso gallo. En duelo de debutantes, Alejandra Vivanco y Daniela Carbajal se medirán a cuatro giros en peso mosca; Ángel Mata (0-0-1) y Eduardo Galindo (0-1) van por su primer triunfo como profesionales, a 4 en pluma; y Luis Rodríguez tendrá su presentación como profesional, lo mismo que Brandon López, a cuatro en peso completo. Casimero vence a Nghitumbwa por título supergallo de la OMB en Filipinas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.